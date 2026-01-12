Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:55

В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минобороны Белоруссии видит беспрецедентную милитаризацию по периметру республики, сообщил глава ведомства Виктор Хренин. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в ЕС дислоцируется группировка различных авиационных средств. Речь идет о свыше 2,2 тыс. самолетов. Группировка в Польше и странах Балтии достигает до 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации.

Идет развитие и милитаризация сил и средств в европейских странах. Мы видим беспрецедентную милитаризацию, продолжающиеся агрессивные выпады и намерения по отношению к нашей стране, — отметил он.

Ранее власти Литвы подтвердили строительство полигона в районе Сувалкского коридора, соседствующего с Польшей, Калининградской областью и Белоруссией, он обойдется бюджету в €100 млн (9 млрд рублей). Новый военный объект займет площадь около 15 тыс. гектаров в Лаздийском районе, закрыв «брешь» в инфраструктуре южной части страны, сообщили в министерстве обороны страны. План предполагает разделение территории на две зоны: закрытую для стрельб и маневренную, где теоретически возможна частичная гражданская деятельность.

Белоруссия
милитаризация
Европа
самолеты
