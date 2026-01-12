В Госпогранкомитете Белоруссии назвали число провокаций со стороны Украины Погранкомитет Белоруссии: за год было пресечено 60 провокаций со стороны Украины

За год пресечено 60 провокаций со стороны Украины, заявил глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов. Он отметил, что 20 из них были связаны с залетом беспилотников.

По состоянию на 1 января 2026 года со стороны Украины совершено около 60 провокаций, из которых 20 связаны с залетом беспилотников на белорусскую территорию, — сказал Молостов.

Глава ведомства также рассказал, что в некоторых случаях на территорию Белоруссии пыталась заехать украинская инженерная техника. Он добавил, что для увеличения войскового компонента были созданы две пограничные заставы.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ведомство видит беспрецедентную милитаризацию по периметру республики. Он отметил, что в ЕС дислоцируется группировка различных авиационных средств. Речь идет о свыше 2,2 тыс. самолетов.

Группировка в Польше и странах Балтии достигает 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации, добавил Хренин. До этого власти Литвы подтвердили строительство полигона в районе Сувалкского коридора, соседствующего с Польшей, Калининградской областью и Белоруссией, он обойдется бюджету в €100 млн (9 млрд рублей).