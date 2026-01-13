Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 01:08

В МИД РФ спрогнозировали, как будут меняться условия переговоров для Киева

Небензя заявил, что условия переговоров для Киева будут с каждым днем ухудшаться

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Возможности для переговоров с Киевом будут становиться все менее благоприятными для него по мере продолжения боевых действий, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время выступления с заявлением о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что украинским властям стоит поторопиться с инициативами.

По словам Небензи, президента Украины Владимира Зеленского неоднократно предупреждали об этой динамике. Каждый потерянный день негативно сказывается на переговорной позиции Киева.

И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ, — добавил дипломат.

Дальнейшая задержка в начале переговорного процесса и продолжение атак на российскую территорию приведут к ужесточению требований со стороны России в гипотетических будущих мирных переговорах, уточнил Небензя. Конкретный срок, который пока есть у украинского руководства, он не озвучил.

Ранее дипломат обратил внимание, что западные страны полностью игнорируют военные преступления, совершаемые Киевом. Удары наносятся целенаправленно по мирным объектам и гражданским лицам в российских регионах.

Василий Небензя
ООН
переговоры
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик объяснила причины рекордных снегопадов в Москве
Личные данные четырех детей опубликованы на скандальном сайте Украины
Крупная авария на энергообъекте лишила света часть Запорожской области
Усольцевых найдут, Долину выcелят: прогноз ChatGPT на 2026 год
Машина скорой помощи увязла в снегу на юго-востоке Москвы
Болеют по 20 лет и не знают: врач ответил на главные вопросы о гепатите C
На Украине вновь не смогли утвердить кандидата на пост министра юстиции
Личная жизнь, отказ от дочери, комедия об СВО: где сейчас Александр Головин
США «наказали» сотрудничающие с Ираном страны
«Я был прав»: Медведев отреагировал на проект США о захвате Гренландии
Многоквартирный дом стал целью атаки украинского БПЛА
Американский конгрессмен предложил узаконить права США на захват Гренландии
В МИД РФ спрогнозировали, как будут меняться условия переговоров для Киева
Фаза Луны сегодня, 13 января: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
«Ждать недолго»: названы возможные сроки групповых пусков «Орешника»
Мозговая атака: что за тайное оружие применили США для захвата Мадуро
«Громкие и голословные»: Запад уличили в игнорировании преступлений Киева
Зеленского уличили в поддержке бандитских методов штурмовиков ВСУ
НАТО обратился к Турции с одной просьбой раньше запланированного срока
«Генераторы не выдерживают»: в Киеве массово закрываются супермаркеты
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.