В МИД РФ спрогнозировали, как будут меняться условия переговоров для Киева Небензя заявил, что условия переговоров для Киева будут с каждым днем ухудшаться

Возможности для переговоров с Киевом будут становиться все менее благоприятными для него по мере продолжения боевых действий, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время выступления с заявлением о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что украинским властям стоит поторопиться с инициативами.

По словам Небензи, президента Украины Владимира Зеленского неоднократно предупреждали об этой динамике. Каждый потерянный день негативно сказывается на переговорной позиции Киева.

И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ, — добавил дипломат.

Дальнейшая задержка в начале переговорного процесса и продолжение атак на российскую территорию приведут к ужесточению требований со стороны России в гипотетических будущих мирных переговорах, уточнил Небензя. Конкретный срок, который пока есть у украинского руководства, он не озвучил.

Ранее дипломат обратил внимание, что западные страны полностью игнорируют военные преступления, совершаемые Киевом. Удары наносятся целенаправленно по мирным объектам и гражданским лицам в российских регионах.