Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 22:50

Белый дом сообщил о миллионах тонн нефти, отправленных из Венесуэлы в США

Ливитт: в США из Венесуэлы уже направлена партия нефти в размере 31 млн баррелей

Нефтяной танкер Нефтяной танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вашингтон начинает контролировать нефтяной экспорт Венесуэлы, сообщила телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Первая партия в 31 млн баррелей уже направляется в США, а все сделки проходят через американские счета.

Ливитт объявила журналистам, что покидать Венесуэлу смогут только те танкеры, которые получили одобрение Вашингтона. Суда, пытающиеся вести торговлю без разрешения США или без опознавательного флага, будут задерживаться. Средства от продажи нефти поступают на специальные счета, находящиеся под управлением правительства Соединенных Штатов, что исключает их поступление прежнему руководству Венесуэлы.

Эти деньги (от продажи нефти. — NEWS.ru) поступают на счет, который контролируется правительством США, — сказала Ливитт.

Представитель администрации США добавила, что Вашингтон сотрудничает с временно исполняющей обязанности венесуэльского лидера Делси Родригес. По ее словам, Белый дом рассчитывает на продолжение этой практики.

Ранее сообщалось, что свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро превратило безнадежные долги страны в самую прибыльную сделку года для инвесторов с Уолл-стрит. Прямую выгоду от операции получают американские нефтегазовые компании, готовящиеся к захвату разрушенной инфраструктуры страны.

США
Венесуэла
нефть
торговля
