Роспотребнадзор оценил возможность распространения в РФ вируса с Кубы

Роспотребнадзор: риск распространения в России заболеваний с Кубы отсутствует

Эмблема Роспотребнадзора Эмблема Роспотребнадзора Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Роспотребнадзоре официально опровергли угрозу проникновения и распространения на территории России заболеваний, которые циркулируют на Кубе. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, ведется постоянный мониторинг, пишет ТАСС.

В ряде источников распространялась информация о вспышке на Кубе неизвестного заболевания с неясными симптомами, высокой смертностью и возможным сокрытием реальных масштабов. Роспотребнадзор, комментируя эти данные, заявил об отсутствии непосредственной опасности для россиян.

На территории Российской Федерации в настоящий момент риск распространения заболеваний, циркулирующих на Кубе, отсутствует, — говорится в сообщении.

Несмотря на успокаивающую оценку, Роспотребнадзор дал рекомендации для туристов, планирующих поездки на Кубу и в другие страны Карибского бассейна. Основные меры направлены на защиту от кровососущих насекомых: использование репеллентов, установка москитных сеток, ношение закрытой одежды. В случае появления симптомов болезни после возвращения из путешествия необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить о посещении региона.

Для оперативного выявления угроз в ведомстве уже разработаны отечественные тест-системы. Оценка рисков ведется с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

Ранее сообщалось, что туристы из России столкнулись с нашествием медуз на популярных пляжах Гоа, особенно в районах Калангут и Кандолим. Купальщики отметили участившиеся случаи укусов, вызывающих ожоги, зуд и аллергические реакции.

