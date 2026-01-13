В Воронеже после атаки БПЛА насчитали десятки поврежденных домов и машин Петрин: атака БПЛА привела к повреждению в Воронеже 55 домов и 86 автомобилей

В результате масштабной атаки беспилотников ВСУ 10 января в Воронеже получили повреждения 55 жилых домов и 86 автомобилей, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Петрин. По его данным, разрушения зафиксированы в 12 многоквартирных и 43 частных домах.

В высотках основной ущерб пришелся на остекление, несущие конструкции не задеты. Уже проведены замеры для замены стеклопакетов, часть окон готова. В частном секторе зафиксированы повреждения крыш, фасадов и окон.

Особенно тяжелым оказался один из случаев в обложенном кирпичом деревянном доме. Огонь настолько сильно повредил здание, что восстановить его невозможно. Петрин добавил, что власти пообещали выплатить хозяевам компенсацию на строительство нового жилья.

Глава города также отметил, что данные еще уточняются, так как не все жители вернулись после праздников. Петрин напомнил, что для владельцев пострадавших автомобилей предусмотрены выплаты, регламентированные недавним решением городской Думы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января Воронеж подвергся атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев, в результате удара повреждены семь многоквартирных домов и шесть частных. Один из многоэтажных домов находился в стадии строительства. Губернатор уточнил, что повреждения получили фасады и окна зданий, а в двух многоквартирных домах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.