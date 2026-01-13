Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 00:05

Приметы 13 января — Васильев вечер: магия старого Нового года и щедровки

Женщины на праздничной этнографической программе «Васильев вечер» в музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде Женщины на праздничной этнографической программе «Васильев вечер» в музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
13 января в народном календаре — Васильев вечер, также известный как Щедрый вечер, Васильева коляда или Маланка. Это канун Нового года по старому стилю. День считается одним из самых мистических в году, временем разгула святочной нечисти и одновременно периодом, когда можно «запрограммировать» достаток на весь следующий год. В одной старинной народной песенке пели: «Щедрый вечер, добрый вечер — добрым людям на здоровье!»

Погодные приметы на 13 января

Погода в канун старого Нового года считалась самой точной для предсказания урожая.

  • Если на небе много звезд — это предвещало богатый урожай ягод и грибов.

  • Южный ветер на Василия сулил жаркое лето и хороший урожай зерновых.

  • Восточный ветер — к изобилию фруктов, а западный — к обилию рыбы и молока.

  • Мягкий снег (пушистый) — к урожаю хлеба, а если идет мокрый снег — лето будет дождливым.

  • Иней на деревьях 13 января — к медовому лету и хорошему роению пчел.

  • Если ночь тихая и ясная — год будет спокойным и удачным для семьи.

Народные приметы 13 января Народные приметы 13 января Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 13 января

Святой Василий считался покровителем свиноводства. Сегодня следовало не только внимательно следить за своими животными, но и подать блюдо из свинины на стол. Свинина на столе символизировала плодовитость скота и достаток в доме.

Обряд варки каши 13 января

В этот день существовал особый ритуал гадания на каше. Хозяйка ставила кашу в печь до рассвета. Когда горшок доставали, его внимательно осматривали.

Если горшок треснул или каша вылезла — это к беде или неурожаю.

Если каша получилась румяной и рассыпчатой — это к большому счастью и прибыли. Такую кашу съедали всей семьей.

Что можно и нужно делать 13 января

  • Щедровать. Группы молодежи и детей ходили по домам, пели «щедровки» и желали хозяевам благополучия. В ответ их обязательно нужно было одарить деньгами или сладостями.

  • Готовить «щедрую кутью». В отличие от рождественской, в новогоднюю кутью добавляли много сливок, масла, меда и даже домашние колбасы. Считалось: чем богаче стол, тем богаче будет год.

  • Мириться с соседями. Васильев вечер — лучшее время, чтобы уладить любые конфликты и войти в новый год в мире.

  • Одеваться в новое. Чтобы весь год ходить в обновках, праздник нужно было встречать в самой лучшей одежде.

Что можно и нельзя делать 13 января Что можно и нельзя делать 13 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 13 января

  • Давать деньги в долг. Верили, что так можно отдать свое финансовое везение и весь год провести в нужде.

  • Считать мелочь. Считалось, что пересчитывание мелких денег в этот вечер приведет к слезам на весь год.

  • Произносить слово «тринадцать». В этот день избегали этого числа даже в разговорах, чтобы не навлечь беду.

  • Выносить мусор. С мусором в этот вечер можно было случайно выбросить из дома счастье.

  • Садиться за стол в темной или старой одежде. Это сулило траур или бедность в будущем году.

  • Отказывать в угощении щедрующим. Считалось, что если прогнать щедрующих, удача отвернется от дома.

