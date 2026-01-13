Связь с Долиной, драма с Николаевым, «Таганка»: как живет Ирина Апексимова

13 января 60-летний юбилей отмечает заслуженная артистка РФ, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Она получила популярность в 1990-х, когда вышел сериал «День рождения Буржуя», но связала свою жизнь с театром. Любовь и семейная драма актрисы с актером Валерием Николаевым, связь с певицей Ларисой Долиной, театральная карьера — в материале NEWS.ru.

Как Апексимова познакомилась с Николаевым

Ирина Апексимова получила большую известность в 1999 году, когда на экраны вышел российско-украинский остросюжетный сериал «День рождения Буржуя». В нем она и ее муж Валерий Николаев сыграли возлюбленных. К тому времени они были женаты больше десяти лет, и в их отношениях наметился кризис. Дело шло к разводу, но зрители об этом не догадывались, наблюдая их актерскую игру.

Валерий и Ирина познакомились в мастерской Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. Их однокурсниками были Владимир Машков и Евгений Миронов. Еще в начале учебы Николаев женился на студентке-актрисе Наталье Пироговой, но спустя четыре года ушел от нее к Апексимовой. Пара оформила отношения в 1988 году. По окончании учебы супруги были приняты в труппу МХАТа, в 1994 году у них родилась дочь Дарья.

Ирина Апексимова c мужем Валерием Николаевым и дочерью Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Почему Апексимова развелась с мужем-актером

Апексимова признавалась, что причиной развода стало то, что они оба изменились, выросли, у них появились разные взгляды и цели: Николаев мечтал сниматься в Голливуде, она хотела заниматься театром в России.

«Нашу семью ничто не разрушило, мы просто выросли друг из друга. У нас появились разные цели и задачи. Мы друг о друге знали настолько все, что нам стало просто неинтересно. У меня остались очень светлые впечатления от этих 12 лет совместной жизни. Просто эти отношения себя изжили», — говорила Апексимова.

После развода с Валерием Николаевым актриса дважды была замужем, но оба брака были короткими.

Что стало не так с жизнью Николаева после развода

В конце 1990-х Валерий Николаев снялся в нескольких американских фильмах, но его карьера в Голливуде не сложилась, ему пришлось вернуться на родину. В России его успели забыть, говорили, что после развода с Апексимовой жизнь актера пошла по наклонной. В марте 2016 года Николаев, находясь за рулем своего автомобиля, протаранил несколько машин в центре Москвы. Сотрудники ГИДД утверждали, что от актера сильно пахло алкоголем. История получила большой резонанс.

Спустя месяц Николаев вылетел на авто на встречную полосу. Его лишили на полгода прав управления транспортным средством. В мае сотрудники ГИБДД остановили его на Кремлевской набережной, на этот раз актеру дали пятнадцать суток административного ареста.

Через четыре года Николаева задержали за управление автомобилем без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения и поместили в спецприемник, но спустя три дня перевели в психиатрическую больницу с диагнозом «биполярное расстройство».

Апексимова и после этого поддержала бывшего мужа. В 2023 году она вывела в свет Николаева, который стал автором документального фильма об СВО «Чтобы помнили». Николаев женат на воздушной гимнастке Эльмире Земсковой, они воспитывают сына.

Что связывает Апексимову и Долину

Ирина Апексимова родилась в Волгограде. Когда ей было восемь лет, ее родители развелись и мать перевезла ее в Одессу к родственникам. В молодости Апексимова долго не могла избавиться от одесского говора. Для певицы Ларисы Долиной Одесса — также родной город, в нем прошли ее детство и юность.

В одном из телешоу Ирина Апексимова раскрыла свою родословную и рассказала, что они с Долиной — родственницы, троюродные сестры. С тех пор Апексимова и Долина общаются, поздравляют друг друга с праздниками.

Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сложилась карьера Апексимовой

Ирина Апексимова всегда считала себя в первую очередь театральной актрисой. Она сыграла десятки ролей в МХТ им. Чехова. В 2000 году она создала собственное театральное агентство «Бал Аст». Вместе с Романом Виктюком они подготовили несколько антрепризных спектаклей, где Апексимова сыграла главные роли. С 2012 по 2015 год актриса занимала должность директора Театра Романа Виктюка.

В 2015 году Апексимову назначили директором театра на Таганке. Фактически ее пригласили как антикризисного менеджера, который должен был преодолеть спад. В 2020 году Апексимова стала руководителем театра «Содружество актеров Таганки». Приход Апексимовой в театр на Таганке многими был воспринят неоднозначно, в ней сомневались, но актрисе удалось многое изменить, ввести новых актеров и режиссеров, дать театру «свежую кровь», сформировать репертуарную политику.

В 2022 году Апексимова удостоилась премии «Хрустальная Туранднот» в номинации «За честь, достоинство и служение зрителю». Дочь Апексимовой и Николаева Дарья Авратинская (творческий псевдоним) пошла по стопам родителей — она окончила Школу-студию МХАТ и с 2020 года служит в театре на Таганке.

«Ей приходится очень тяжело, поскольку ее оценивают не как актрису, а как родственницу директора. И дочери приходится из кожи вон лезть, чтобы доказать, что она интересна и сама по себе, без громкой фамилии», — призналась в интервью Апексимова.

Читайте также:

Слава Кадышевой или забвение: что ждет Ларису Долину в 2026-м

Лурье похоронила Долину — или нет: что может спасти народную артистку

Долина споет песню Инстасамки: кто еще из звезд выступит в Новый год