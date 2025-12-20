Долина споет песню Инстасамки: кто еще из звезд выступит в Новый год

В новогоднюю ночь на ТВ всегда выходят «голубые огоньки» и другие передачи со звездами. Любимые артисты радуют зрителей своими хитами, нарядами, шутками и хорошим настроением. Кто из звезд на каком канале появится, где будет выступление певицы Ларисы Долиной — в материале NEWS.ru.

Кого из артистов собрал канал «Россия 1»

Главный «Новогодний голубой огонек» уже много лет выходит на телеканале «Россия 1» в ночь с 31 декабря на 1 января. На нем собираются самые яркие звезды российского шоу-бизнеса. Артистам не платят за съемки — попасть в такую передачу всегда было престижно, немного заработать могут только актеры массовки. В этот раз на канале «Россия 1» выступят Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, SHAMAN, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Пелагея, Дима Билан, Лариса Долина, Алсу и другие. Ведущими огонька станут Николай Басков и Андрей Малахов.

Уже 1 и 2 января на «России 1» выйдет другой проект, который ассоциируется с Новым годом, — «Песня года — 2026». Его уже отсняли 6 и 7 декабря во Дворце «Мегаспорт». В «Песне года» приняли участие SHAMAN, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Лолита, Александр Буйнов, Игорь Николаев, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Ани Лорак, Алсу и многие другие.

Новый год на Первом канале

Ведущими главного новогоднего шоу на Первом канале станут Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе. По слухам, к команде присоединится и Дмитрий Дибров.

Зрителей ждут поздравления и звездные гости. Актеры Александр Петров и Виктория Исакова появятся в образах Кота Базилио и Лисы Алисы, они исполнят песню из кинофильма «Буратино». В новогоднюю ночь на Первом канале споют Филипп Киркоров, Дима Билан, Татьяна Буланова, Егор Крид, Полина Гагарина, Мари Краймбрери, Zivert, Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд. Также в новогоднюю ночь на Первом канале появятся участники шоу «Голос.Дети».

Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вечером накануне Нового года на Первом канале покажут музыкальный фильм «Хозяйка Нейросети». В главной роли — певица Zivert, в нем также приняли участие Валя Карнавал, Прохор Шаляпин, Надежда и Григорий Кадышевы, Ваня Дмитриенко, Лев Зулькарнаев, группы Ay Yola, «Моя Мишель», Слава Бустер, Toxi$, Beautiful Boys и другие.

Новый год на СТС с «Уральскими пельменями»

31 декабря на СТС по традиции покажут специальные выпуски юмористического шоу «Уральские пельмени». Зрителей ждут миниатюры, пародии на звезд и многое другое. В шоу выступят постоянные участники «Уральских пельменей»: Дмитрий Соколов, Илана Дылдина, Ксения Корнева, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев и другие.

Комедия по мотивам фильмов Гайдая на ТНТ

На канале ТНТ тоже стало традицией показывать в новогоднюю ночь фильм-ремейк с участием звезд. На этот раз это «Невероятные приключения Шурика» по мотивам фильмов Гайдая. Главные роли Шурика и Нины исполнили Тимур Батрутдинов и Марина Кравец.

В фильме также сыграли Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Анна Асти, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко и другие известные артисты.

На каком канале появится Долина после скандала

Вопреки скандалу с квартирой и якобы «отмене» в новогодние праздники Лариса Долина появится на нескольких каналах. В «Новогоднем голубом огоньке» на «России 1» артистка выйдет с коллективным номером на песню «Желаю тебе, Земля моя!». Для этого выступления Долина выбрала платье в цветах российского флага. Долина и до этого выходила на сцену в патриотичных платьях. Вместе с ней песню споют Николай Басков, SHAMAN, Алексей Воробьев, Александр Панайотов и детский хор телерадиоцентра «Орфей».

Зрители также увидят Долину в «Песне года». На музыкальном фестивале она спела песню «Я буду любить тебя», но при этом впервые за долгие оды она не вышла на сцену вместе с другими артистами в финале.

Долину зрители также увидят в фильме ТНТ «Невероятные приключения Шурика», в нем она исполняет песню Инстасамки «За деньги да». Несмотря на возмущение зрителей, этот момент не стали вырезать. Креативный продюсер фильма Андрей Шелков объяснил это тем, что над этим эпизодом работала целая команда и убирать его — обесценивать общую работу. Трек был выбран случайно, съемки велись задолго до скандала.

«Невероятные приключения Шурика» уже идут в кинотеатрах. Фильм позиционируется как «новогодняя комедия ТНТ с абсолютно звездным составом».

