03 сентября 2025 в 14:52

Звезду «Уральских пельменей» прогнали с премьеры своего фильма

Звезду «Уральских пельменей» Дылдину не пустили на премьеру фильма с ее участием

Илана Дылдина Илана Дылдина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее не пустили на красную дорожку. Охранник не разрешал пройти на премьеру комедии «Колбаса», где она сыграла одну из ролей.

На дорожку меня не пустили, охранник не признал меня. Даже не успела ничего объяснить, — отметила Дылдина.

Актриса попыталась убедить охранника, что участвовала в съемках фильма, однако тот ответил: «Подождите, здесь все актрисы и все снимались в этом фильме, вот люди стоят, видите?» Дылдина также указала мужчине, что он толкает ее.

Дылдина также рассказывала, что ей в туфли подложили острое лезвие на концерте в Новосибирске. Артистка не успела полностью обуться, благодаря чему смогла избежать серьезной травмы. Актриса обошлась порезом пальца.

Ранее участники «Уральских пельменей» Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин признались, что им приходилось выходить на сцену в нетрезвом виде. Как рассказал звезда шоу Андрей Рожков, это было настолько давно, что он уже практически ничего не помнит.

Уральские пельмени
премьеры
актрисы
шоу-бизнес
