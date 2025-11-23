Звезда «Уральских пельменей» высказался о мате на сцене Юморист Сергей Нетиевский заявил, что специально не использует мат на сцене

Бывший руководитель юмористического шоу «Уральские пельмени» и актер Сергей Нетиевский сообщил, что избегает использования ненормативной лексики как на сцене, так и в повседневной жизни, передает Lenta.ru. По его словам, он не считает нужным произносить ругательства перед зрителями.

Я и в быту стараюсь обходиться без этих «черных мантр». Убежден, что мат на сцене часто используют как костыль, чтобы усилить слабые смыслы и прикрыть отсутствие действительно остроумной шутки, — прокомментировал Нетиевский.

Артист также отметил, что юмористический жанр, в котором комик может использовать ненормативную лексику со сцены, имеет свою аудиторию и право на существование. По словам Нетиевского, переход к семейному формату шоу не изменил его творческий курс, поскольку он никогда не прибегал к мату в своих выступлениях.

Ранее филолог Геннадий Слышкин объяснил причины частого использования мата в речи современного поколения. По его словам, это связано с растущим стрессом и эмоциональным напряжением. Общество находится в сложной ситуации, и многие люди используют такую лексику как способ эмоциональной разрядки. Ранее матерные слова могли эпатировать, а сейчас они воспринимаются как норма в определенных кругах.