Филолог объяснил, почему некоторые люди часто ругаются матом

Филолог объяснил, почему некоторые люди часто ругаются матом Филолог Слышкин: люди используют ругательства для эмоциональной разрядки

Некоторые люди часто используют в своей речи ненормативную лексику для эмоциональной разрядки, заявил «Радио 1» филолог Геннадий Слышкин. Он связал эту тенденцию у современного поколения с растущим стрессом.

Наше общество находится в достаточно сложной ситуации. Мы все устаем, растет стресс, многозадачность, неопределенность жизни. В этой ситуации многие начинают употреблять данную лексику просто как последнее средство спасения своего психологического здоровья, — объяснил Слышкин.

Он уточнил, что раньше матерные слова могли эпатировать публику, а сейчас этим никого не удивишь. Современные люди воспринимают ругательства как норму в определенных кругах, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что мат допустим, если он связан с эмоциями, но постоянно ругаться не стоит. По его словам, крепкие выражения могут вызвать эмоциональный подъем, однако «разговаривают» матом безграмотные люди.