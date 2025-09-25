Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 14:21

Филолог объяснил, почему некоторые люди часто ругаются матом

Филолог Слышкин: люди используют ругательства для эмоциональной разрядки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди часто используют в своей речи ненормативную лексику для эмоциональной разрядки, заявил «Радио 1» филолог Геннадий Слышкин. Он связал эту тенденцию у современного поколения с растущим стрессом.

Наше общество находится в достаточно сложной ситуации. Мы все устаем, растет стресс, многозадачность, неопределенность жизни. В этой ситуации многие начинают употреблять данную лексику просто как последнее средство спасения своего психологического здоровья, — объяснил Слышкин.

Он уточнил, что раньше матерные слова могли эпатировать публику, а сейчас этим никого не удивишь. Современные люди воспринимают ругательства как норму в определенных кругах, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что мат допустим, если он связан с эмоциями, но постоянно ругаться не стоит. По его словам, крепкие выражения могут вызвать эмоциональный подъем, однако «разговаривают» матом безграмотные люди.

общество
ругательства
филологи
психика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.