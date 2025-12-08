ТИЭФ'25
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами

Что такое слюр и почему это опасно Что такое слюр и почему это опасно Фото: Shutterstock/FOTODOM
В русскоязычном обществе набирает популярность понятие «слюр». Оно является англицизмом, но может быть непонятным даже для владеющих английским языком. Разбираемся, что такое слюр, в каких сферах жизни он используется и почему это вредно для общества.

Что такое слюр

Слюр — это слово, которое используется для оскорбления человека по признакам расы, национальности, пола или ориентации. Оно пришло из английского языка, где slur означает «пятно на репутации» или «уничижительное выражение». В русском языке слюры встречаются в повседневной речи, но использовать их нежелательно из-за вреда, который они приносят обществу.

Примеры слюров

Слюрами могут быть слова, которые выделяют людей по их этнической принадлежности или другим признакам с негативным подтекстом. Такие слова часто звучат как шутка, но на самом деле могут задеть и обидеть человека. Их использование способствует укреплению негативных представлений и предрассудков.

Почему слюры вредны

Слюры разрушают доверие между людьми, вызывая разобщенность среди людей. Они напрямую задевают достоинство человека, даже когда используются как шутка. В результате снижается уровень толерантности в обществе, а жертвы подобных слов испытывают ощущение отчуждения и стресса.

Старайтесь избегать слюров и выбирать слова, которые способствуют взаимному уважению и пониманию. Так язык становится инструментом для объединения, а не разделения людей.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
