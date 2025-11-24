День матери
Фэтшейминг — что это, причины и способы сохранить позитивные отношения

Что такое фэтшейминг Что такое фэтшейминг Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фэтшейминг — это форма дискриминации и осуждения человека за наличие лишнего веса. Этот термин произошел от английских слов fat («жир») и shaming («стыдить»).

Фэтшейминг проявляется:

  • в оскорблениях;

  • насмешках;

  • унижениях;

  • непрерывной критике внешнего вида и веса человека.

Подобные проявления могут быть как явными, так и скрытыми, например в форме постоянных советов по похудению или сравнений с другими людьми не в пользу сравниваемого.

Эта практика приводит к серьезным последствиям:

  • ухудшается самооценка;

  • развивается внутренняя фэтфобия — ненависть к своему телу;

  • пестуются депрессия и тревожные расстройства.

Фэтшейминг не мотивирует похудеть, а, напротив, часто вызывает обратный эффект — стресс, снижение физической активности, переедание и, как следствие, еще большее увеличение веса. Более того, исследования показывают, что люди, которые подвергаются фэтшеймингу, чаще набирают вес в долгосрочной перспективе.

Фэтшейминг — это не только проявление невежества и предубеждений, но и серьезная проблема, которую важно осознавать. Вместо осуждения стоит поддерживать принятие разных типов тел, уважать индивидуальность каждого человека и помнить, что лишний вес — это не всегда признак нездорового образа жизни или недостатков характера. Важнее заботиться о здоровье и психологическом комфорте, а не следовать навязанным стереотипам о «нормальном» теле.

Поддержка и доброжелательное отношение — залог более здорового общества, где место для каждого, независимо от внешности и веса.

издевательства
буллинг
термины
определение
лишний вес
