Почему эйджизм опасен, и как с ним бороться в повседневной жизни

Эйджизм — это предвзятое отношение к людям из-за их возраста. Чаще всего эйджизм проявляется в дискриминации пожилых людей в тех случаях, если их считают менее компетентными или более слабыми, нежели младшее поколение. Но он может касаться и молодых людей в тех случаях, если их воспринимают как неопытных или незрелых. Такая несправедливость часто возникает из-за стереотипов, глубоко укоренившихся культурных представлений и страха перед старением.

Причины эйджизма лежат в незнании. Общество привыкло воспринимать молодость как период активной деятельности, а преклонный возраст ассоциируется с дряхлостью и устаревшими убеждениями. Такая позиция приводит к игнорированию опыта и мудрости старших. СМИ и реклама также способствуют эйджизму, показывая только идеализированные образы молодости.

Как бороться с эйджизмом?

  • Во-первых, важно менять свое отношение: помнить, что возраст — это просто цифры, а личность и умения важнее.

  • Во-вторых, нужно развивать межпоколенческий диалог, чтобы лучше понимать друг друга.

Полезно выступать против несправедливых высказываний и поддерживать равные права для всех возрастных групп. Таким образом, уважение и взаимопомощь помогут создать общество без стереотипов и ненависти на почве возраста.

Ранее мы рассказали, что такое фэтшейминг.

