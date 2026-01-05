Путин выступил с важным поручением по «обелению» экономики Путин поручил правительству обелить ряд секторов экономики в 2026 году

Президент России Владимир Путин поручил добиться «обеления» экономики для увеличения собираемости налогов в 2026 году, соответствующее указание содержится в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам на сайте Кремля. Речь идет об изменении отдельных экономических секторов силами правительства и ЦБ РФ.

Обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:<…> Обеспечение реализации плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, — сказано в поручении.

Ранее президент поручил кабмину представить проект указа о назначении 2026 Годом единства народов России. Он также поставил срок исполнения до 30 января 2026 года.

Также Пути утвердил закон, который предполагает продление в 2026 году некоторых специальных полномочий кабмина РФ. Отмечается, что полномочия впервые представлены в 2022 году, они направлены на противодействие санкций и полностью продлевались ежегодно. В перечень таких обязанностей включены вопросы лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.