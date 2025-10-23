Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде

Депутат Верховной рады Украины попал в прямой эфир с эмоциональной матерной руганью на русском языке, сообщает «Страна.ua». Кто именно говорил на записи, непонятно, но он жаловался, что ему «не дали выступить».

[Проститутка] не дали выступить! Не дали выступить, [собаки]! — заявил депутат на русском языке.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что мат допустим, если он связан с эмоциями, но постоянно ругаться не стоит. По его словам, крепкие выражения могут вызвать эмоциональный подъем, однако «разговаривают» матом безграмотные люди.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване предостерег от попыток соревноваться с ним в ругательствах, так как в его запасе богатый лексикон из-за тюремного прошлого. Таким образом политик прокомментировал оскорбления, которые льются на него со стороны оппонентов.

До этого президент США Дональд Трамп в эфире Fox News выругался матом, комментируя нарушение перемирия между Ираном и Израилем. Политик подчеркнул, что государства уже не знают, что делают.