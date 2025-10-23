Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:13

Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде

«Страна.ua»: депутат Рады выругался по-русски матом во время прямой трансляции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Верховной рады Украины попал в прямой эфир с эмоциональной матерной руганью на русском языке, сообщает «Страна.ua». Кто именно говорил на записи, непонятно, но он жаловался, что ему «не дали выступить».

[Проститутка] не дали выступить! Не дали выступить, [собаки]! — заявил депутат на русском языке.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что мат допустим, если он связан с эмоциями, но постоянно ругаться не стоит. По его словам, крепкие выражения могут вызвать эмоциональный подъем, однако «разговаривают» матом безграмотные люди.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване предостерег от попыток соревноваться с ним в ругательствах, так как в его запасе богатый лексикон из-за тюремного прошлого. Таким образом политик прокомментировал оскорбления, которые льются на него со стороны оппонентов.

До этого президент США Дональд Трамп в эфире Fox News выругался матом, комментируя нарушение перемирия между Ираном и Израилем. Политик подчеркнул, что государства уже не знают, что делают.

Украина
депутаты
Верховная рада
ругательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое вооружение ВСУ
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Россия не примет участия в Паралимпийских играх 2026 года
Путин поддержал переизбрание Шойгу на одну должность
Дворкович отреагировал на желание Крамника подать в суд на FIDE
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.