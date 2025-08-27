День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:33

Вассерман рассказал, как правильно использовать мат

Вассерман: мат можно использовать для выражения серьезных эмоций

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мат допустим, если он связан с эмоциями, но постоянно ругаться не стоит, сказал в эфире НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, крепкие выражения могут вызвать эмоциональный подъем, однако «разговаривают» матом безграмотные люди.

Матом нежелательно разговаривать. Употреблять его есть смысл именно для выражения очень серьезных эмоций, а не от того, что иначе говорить не умеешь. А у нас, к сожалению, такое тоже довольно часто наблюдается. Я считаю, что это просто неграмотность, — заявил Вассерман.

Ранее юрист Михаил Салкин в комментарии для NEWS.ru разъяснил правовые последствия использования нецензурной лексики в общественных местах. По его словам, громкий разговор с матерными выражениями может квалифицироваться как мелкое хулиганство, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей либо административного ареста сроком до 15 суток.

Россия
Анатолий Вассерман
ругательства
депутаты
