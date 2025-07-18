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18 июля 2025 в 07:00

Юрист объяснил, когда за разговор грозит штраф или арест

Юрист Салкин: за громкий разговор с матом в публичном месте могут оштрафовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За громкий разговор с использованием нецензурных выражений в публичном месте можно получить штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные действия могут быть расценены как мелкое хулиганство.

Оштрафовать могут, если громко разговаривать и материться. За мелкое хулиганство грозит штраф 500–1000 рублей или административный арест до 15 суток. Законодательно ответственности за громкие разговоры по телефону в общественном месте не установлено, — сказал Салкин.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что загорание на балконе в нижнем белье чревато арестом на 15 суток или штрафом до 2,5 тысячи рублей. По его словам, подобные действия могут быть признаны мелким хулиганством в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ.

До этого стало известно, что Госдума готовит поправки, которые позволят штрафовать россиян на сумму до пяти тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов. Комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, и теперь его рассмотрят во втором чтении.

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