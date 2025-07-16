Россиян будут штрафовать за поиск экстремистских материалов В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов

Госдума готовит поправки, которые позволят штрафовать россиян на сумму до пяти тысяч рублей за поиск и доступ к заведомо экстремистским материалам. Комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, теперь его рассмотрят во втором чтении.

Новая статья КоАП РФ будет регулировать наказание за поиск экстремистских материалов, включая использование программ или устройств для доступа к запрещенным информационным ресурсам и сетям. Так, штраф могут взыскать за использование VPN.

Кроме того, авторы инициативы предложили изменить правила отбывания наказания для осужденных за экстремизм. Иностранцев и лиц без гражданства, осужденных по таким статьям, будут направлять в колонии, которые определит федеральный орган уголовно-исполнительной системы, без учета мест проживания их родственников.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что граждан России не будут штрафовать за вход в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сенатор отметил, что подобные попытки не считаются административным правонарушением.