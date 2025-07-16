Сенатор объяснил, будут ли штрафовать россиян за вход в Instagram Сенатор Шейкин исключил штрафы для россиян за вход в Instagram

Граждан России не будут штрафовать за вход в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщил первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные попытки пользователей Сети не расцениваются как административное правонарушение. Просмотр страниц, в том числе контента иностранных агентов, если он не включен в список экстремистских материалов, тоже не будет считаться нарушением, сказано в материале.

Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов, — объяснил сенатор.

До этого сообщалось, что Госдума рассматривает поправки в КоАП, предусматривающие наказание за незаконную передачу мобильного номера третьим лицам. Согласно проекту, физическое лицо может получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Считается, что это поможет бороться с мошенниками.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил новые поправки, предусматривающие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, следует из электронной базы парламента. Размер штрафа может достигать пяти тысяч рублей.