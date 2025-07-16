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16 июля 2025 в 03:13

В России планируют начать штрафовать за передачу своего номера телефона

Госдума одобрила законопроект о штрафах за передачу другому лицу своего номера

Девушка с телефоном весной на улице Москвы Девушка с телефоном весной на улице Москвы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Госдума рассматривает поправки в КоАП, предусматривающие наказание за незаконную передачу мобильного номера третьим лицам, следует из таблицы поправок, опубликованной в думской электронной базе. Согласно проекту, физическое лицо может получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей за передачу своего абонентского номера другому человеку без разрешения.

Для индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, если они незаконно позволяют пользоваться связью лицам, не работающим у них. Однако кратковременная и безвозмездная передача номера другому человеку для личного использования не будет считаться нарушением, говорится в документе.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил новые поправки, предусматривающие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, следует из электронной базы парламента. Размер штрафа может достигать пяти тысяч рублей.

До этого вице-спикер парламента Ирина Яровая заявила, что в Госдуму скоро внесут законопроект о социальной поддержке опекунов погибших на СВО бойцов. Депутат отметила на заседании президиума Совета законодателей, что меру поддержали в профильном ведомстве.

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