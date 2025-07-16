Россиян могут начать штрафовать за поиск экстремистских материалов Госдума вводит штраф до пяти тысяч рублей за поиск экстремистских материалов

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил новые поправки, предусматривающие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, следует из электронной базы парламента. Размер штрафа может достигать пять тысяч рублей.

Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53, которая вводит ответственность за поиск и получение доступа к экстремистским материалам. При этом учитывается использование самых разных средств доступа к информационным ресурсам, включая программы и аппаратные средства, а также сети с ограниченным доступом.

До этого сообщалось, что Госдума окончательно одобрила законопроект о существенном ужесточении наказания за неподчинение требованию об остановке транспортного средства. Теперь за нарушение данного положения грозит взыскание в размере 7–10 тысяч рублей. Закон был принят в третьем, заключительном чтении.

Ранее вице-спикер парламента Ирина Яровая заявила, что в Госдуму скоро внесут законопроект о социальной поддержке опекунов погибших на СВО бойцов. Депутат отметила на заседании президиума Совета законодателей, что меру поддержали в профильном ведомстве.