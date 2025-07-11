Яровая: одна категория россиян скоро получит соцподдержку

В Госдуму скоро внесут законопроект о социальной поддержке опекунов погибших на СВО бойцов, рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Депутат отметила на заседании президиума Совета законодателей, что меру поддержали в профильном ведомстве.

Был проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим и содержавшим погибшего участника СВО, мер социальной поддержки. Мною уже получена позиция профильных министерств в виде поддержки, и в ближайшее время мы реализуем данное предложение, — пояснила Яровая.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что военнослужащие, получившие инвалидность вследствие военной травмы, участники боевых действий, ставшие инвалидами, и лица, пострадавшие от радиационных катастроф, имеют право на одновременное получение двух видов пенсий. По его словам, это особая мера поддержки для тех, кто нуждается в дополнительной социальной защите.

Также парламентарий отметил, что семьи участников СВО могут рассчитывать на получение субсидий для подготовки детей к школе. Размер выплат варьируется от 1,5 до 14 тысяч рублей.