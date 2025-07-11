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11 июля 2025 в 02:20

В Госдуме раскрыли, кто имеет право получать сразу две пенсии

Депутат Чаплин: две пенсии могут получать военные пенсионеры с инвалидностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие, получившие инвалидность вследствие военной травмы, участники боевых действий, ставшие инвалидами, и лица, пострадавшие от радиационных катастроф, имеют право на одновременное получение двух видов пенсий, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, двойная пенсия — это особая мера поддержки для тех, кто нуждается в дополнительной социальной защите.

В большинстве случаев граждане получают только один вид пенсионного обеспечения, но для некоторых категорий россиян сделаны исключения. Это особая форма социальной защиты тех, кто в силу обстоятельств нуждается в дополнительной поддержке. Право на одновременное получение страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности имеют: военнослужащие, получившие инвалидность вследствие военной травмы, участники боевых действий, ставшие инвалидами, лица, пострадавшие от радиационных катастроф. Важно понимать, что это право не распространяется на случаи, когда травма или инвалидность стали следствием противоправных действий самого военнослужащего, — пояснил Чаплин.

Кроме того, он подчеркнул, что две пенсии могут получать семьи погибших военнослужащих. По его словам, отдельные гарантии в России предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Особые гарантии в РФ предусмотрены для родственников военнослужащих, погибших при исполнении долга. Родители, супруги и дети погибших героев могут получать одновременно пенсию по потере кормильца и другую пенсию. Это важная мера поддержки для семей, потерявших своих близких при защите страны. Отдельной категорией, имеющей право на двойное пенсионное обеспечение, являются ветераны Великой Отечественной войны. Инвалиды — участники ВОВ и жители блокадного Ленинграда получают и государственную пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости, — отметил Чаплин.

Также он добавил, что после увольнения госслужащие могут получать пенсию за выслугу лет вместе с частью страховой пенсии по старости. Парламентарий пояснил, что аналогичное право есть и у военных пенсионеров, за исключением тех, кто проходил службу по призыву.

Ранее сообщалось, что размер пенсионного коэффициента в России можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет. В этом году один пенсионный коэффициент составляет 145,69 рубля. Чтобы получить пенсию по старости, необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и набрать 30 пенсионных баллов.

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В Госдуме раскрыли, кто имеет право получать сразу две пенсии
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