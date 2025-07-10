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10 июля 2025 в 03:46

Стало известно, как существенно увеличить пенсию

Соцфонд: пенсию можно увеличить в 1,5 раза, если выйти на нее с отсрочкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер пенсионного коэффициента в России можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, следует из данных опубликованных Социальным фондом России. В этом году один пенсионный коэффициент составляет 145,69 рубля.

Чтобы получить пенсию по старости, необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и набрать 30 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое можно заработать за год, ограничено десятью.

Ранее депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предусматривает повышение пенсионных выплат для граждан с 70 лет. Парламентарий предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

Также депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что российские госслужащие могут получать пенсию в размере до 63 тысяч рублей ежемесячно. Для этого доход должен составлять 84 тысячи рублей, а рабочий стаж — 20 лет.

До этого стало известно, что пожилые работающие россияне получат прибавку к пенсии в размере почти 440 рублей в августе 2025 года.

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