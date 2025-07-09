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09 июля 2025 в 09:56

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Депутат Нилов предложил повышать пенсионные выплаты на 100% с 70 лет

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предусматривает повышение пенсионных выплат для граждан с 70 лет, пишет ТАСС со ссылкой на документ, направленный в правительство. Парламентарий предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

Так, повышение хотят сделать на 100% для 70-летних, на 200% — для 80-летних и на 300% — для 90-летних. Кроме того, инвалидам первой группы планируют установить надбавку в размере 200% от фиксированной выплаты.

Как пояснил Нилов, идею законопроекта подсказал разговор с пенсионером из Луганска, проработавшим долгие годы на вредном производстве. По словам депутата, текущая фиксированная выплата, составляющая в 2025 году 8907,7 рубля, слишком мала, а порог в 80 лет ограничивает доступ многих пожилых людей к повышенным выплатам. Он отметил, что в России до 80 лет доживают лишь 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — 16% и 34% соответственно.

Ранее стало известно, что пожилые работающие россияне получат прибавку к пенсии в размере почти 440 рублей в августе 2025 года. Повышенные выплаты должны приходить и в остальные месяцы.

Ярослав Нилов
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выплаты
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