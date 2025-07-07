Работающим пенсионерам России сообщили приятную новость

Пожилые работающие россияне получат прибавку к пенсии в размере почти 440 рублей в августе этого года, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии изданию «Газета.Ru». По его словам, повышенные выплаты будут приходить и в остальные месяцы.

В августе 2025 года будут увеличены страховые пенсии тех пенсионеров, кто одновременно получал пенсию и работал в 2024 году. В соответствии с действующим законодательством максимально при проведении такой корректировки учитывают три ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициента. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что российские госслужащие могут получать пенсию в размере до 63 тысяч рублей ежемесячно. Для этого доход должен составлять 84 тысячи рублей, а рабочий стаж — 20 лет.

Кроме того, он сообщил, что максимальное количество пенсионных баллов за год полагается тем россиянам, которые зарабатывают 230 тысяч рублей до вычета налогов ежемесячно. При такой зарплате и стаже в 30 лет можно получать около 53 тысяч рублей пенсии в месяц в нынешнем году, уточнил он.