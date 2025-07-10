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10 июля 2025 в 05:20

В Госдуме раскрыли, кто имеет право на пособие для подготовки детей к школе

Депутат Чаплин: на субсидию к школе имеют право малоимущие и многодетные семьи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многодетные и малообеспеченные семьи могут рассчитывать на получение субсидий для подготовки детей к школе, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, размер выплат варьируется в зависимости от региона и составляет от 1,5 тысячи рублей до 14 тысяч рублей.

Какие категории граждан имеют право на поддержку при подготовке детей к школе? Это многодетные семьи — во многих регионах им полагаются выплаты на каждого школьника. Например, в Санкт-Петербурге размер пособия составляет 10 тысяч рублей на покупку формы. Малообеспеченные семьи — если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, можно рассчитывать на адресную помощь. Денежные выплаты составляют от 1,5 тысячи рублей до 14 тысяч рублей в зависимости от региона, — пояснил Чаплин.

Также парламентарий отметил, что на получение субсидий имеют право родители детей с инвалидностью и семьи участников специальной военной операции. Он добавил, что, помимо денежных выплат, россияне могут получить сертификаты на школьные принадлежности или готовые наборы для первоклассников.

Также на субсидии при подготовке ребенка к школе могут рассчитывать родители детей с инвалидностью. Им дополнительно к стандартным выплатам могут предоставляться компенсации за питание и учебные материалы. На субсидии имеют право семьи участников СВО — дети военнослужащих и жители новых регионов. Также предоставляются готовые наборы для первоклассников — во многих областях РФ детям дарят рюкзаки с канцелярией. Также малоимущие семьи могут заключить договор с соцзащитой и получить средства на улучшение материального положения, включая подготовку к школе. К сожалению, не все родители знают о своих правах, — резюмировал Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести в России продовольственные сертификаты для нуждающихся. Согласно инициативе, определенная категория граждан будет получать карточки на конкретную сумму. Помимо этого, парламентарий призвал ввести специальную систему контроля за тратами.

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