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04 июля 2025 в 09:59

В России могут дополнительно поддержать нуждающихся граждан

Депутат Нилов призвал ввести в РФ продовольственные сертификаты для нуждающихся

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести в России продовольственные сертификаты для нуждающихся, пишет «Парламентская газета». Согласно инициативе, определенная категория граждан будет получать карточки на конкретную сумму. Помимо этого, Нилов призвал ввести специальную систему контроля за тратами.

Нужно понимать, что это будут так называемые окрашенные деньги. То есть человек сможет их потратить только на базовые продукты, входящие в продуктовую корзину: хлеб, молоко, яйца, мясо и так далее. Возможности эти деньги пустить, например, на алкоголь и черную икру не будет по определению, — объяснил Нилов.

Отслеживать то, как граждане будут тратить окрашенные деньги, планируется с помощью технических методов и средств контроля, уточнил депутат. Нилов также подчеркнул, что в дальнейшем систему сертификатов можно расширить, распространив ее на покупку лекарств, одежды и оплату услуг ЖКХ.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ в России имеют пенсионеры, а также малоимущие или многодетные семьи. Кроме того, подобная поддержка предназначена для инвалидов, а также семей участников СВО при условии соответствия критериям нуждаемости.

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