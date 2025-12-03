Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:56

Пашинян назвал истинную причину бедности в Армении

Пашинян объяснил бедность в Армении отсутствием нужных навыков у граждан

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
Проблема крайней бедности в Армении связана с «отсутствием навыков не быть бедными» среди нуждающихся граждан, такое мнение высказал премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте. При этом глава правительства подчеркнул, что данная проблема близка к решению.

В Армении существует бедность только по одной причине — по причине отсутствия навыков не быть бедными среди тех людей, которые являются бедными, — сказал Пашинян.

Он добавил, что безработица уже давно не является главной причиной бедности в Армении. По мнению Пашиняна, решением данной проблемы может стать образование. Оно должно позволить развить трудовые навыки граждан, повысить их профессионализм и улучшить благосостояние нуждающихся.

Ранее Пашинян опубликовал видео, снятое в кабинете под песню «Осень» российской рок-группы «ДДТ». В конце ролика глава правительства традиционно показал руками сердечко. Это уже не первый случай, когда Пашинян использует российскую музыку для своих видео. Предыдущие публикации политика становились мемами в российском сегменте интернета.

