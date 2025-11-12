Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:09

Пашинян снял видео под песню российской рок-группы ДДТ «Осень»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале утреннее видео, снятое в кабинете под песню «Осень» российской рок-группы ДДТ. В конце ролика политик традиционно показал сердечко, сложив руки.

Это уже не первый случай, когда Пашинян использует российскую музыку для своих видео. В октябре глава армянского правительства записывал ролик под композицию певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а позже — под трек рэп-исполнителя Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов). Предыдущие публикации становились мемами в российском сегменте интернета.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кузьмин, ставший известным еще в 2017 году как герой вирусного мема о «заминированном тапке», уже шесть лет не употребляет алкогольные напитки. Видеоролик, снятый на невской набережной, быстро распространился в интернете и принес ему широкую известность. После этого россиянин полностью изменил свой образ жизни, устроившись работать на промышленное предприятие в Ленинградской области.

