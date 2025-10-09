Раскрыта судьба героя мема о заминированном тапке

Прославившийся в 2017 году герой мема о «заминированном тапке» Дмитрий Кузьмин шесть лет не употребляет алкоголь, передает «Россия 1». Снятое на берегу Невы видео с его участием, когда мужчина находился в состоянии опьянения, стало вирусным и сделало его известным.

Я уже шестой год вообще ни капли [не пью], — признался Кузьмин.

С того момента россиянин изменил образ жизни: устроился на работу на завод в Ленинградской области, где освоил несколько профессий и намерен обучиться на сварщика. Кроме того, он благоустроил дом, оборудовал спортивную площадку и создал зону для стримов.

Ранее ставший героем мема «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел» Александр Гусейнов заболел туберкулезом во время отбывания третьего тюремного срока в колонии Пермского края. Его соучастник Артем Катаев, автор культовой фразы, прежде полностью отбыл 19-летний срок за убийство таксиста и вышел на свободу.

До этого стало известно о гибели в зоне СВО 19-летнего Исаака Величко, ставшего известным благодаря мему «Я тоже хочу шоколадку». Юноша, прославившийся в 2015 году после эмоционального выступления в украинском ток-шоу, воевал на стороне ВСУ. Официального подтверждения его гибели пока не поступало.