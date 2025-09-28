Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 10:29

Стала известна судьба героя мема «Шоколад не виноват»

Mash: герой мема «Шоколад не виноват» заболел туберкулезом в тюрьме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Герой мема «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел» Александр Гусейнов заболел туберкулезом во время отбывания третьего срока в тюрьме, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина начал жаловаться на кашель и боли в груди.

По данным журналистов, сейчас мужчина содержится в колонии, расположенной в Пермском крае. После публикации ставшего популярным видео он еще дважды побывал в заключении — в 2017 году за разбойное нападение и в 2023-м за кражи из магазинов.

Сообщник Гусейнова, Артем Катаев, автор фразы «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел», ставшей культовой, в 2005-м году получил 19 лет за убийство водителя такси. После полного отбывания срока он покинул тюрьму.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода оказалась под шквалом критики со стороны своих соотечественников за использование кадров из России для продвижения новой песни на русском языке. Она опубликовала в своих соцсетях мем из Тобольска Тюменской области, на котором мальчик просит маму вызвать такси после того, как их выгнали из автобуса за плохое поведение.

