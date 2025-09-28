Стала известна судьба героя мема «Шоколад не виноват»

Герой мема «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел» Александр Гусейнов заболел туберкулезом во время отбывания третьего срока в тюрьме, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина начал жаловаться на кашель и боли в груди.

По данным журналистов, сейчас мужчина содержится в колонии, расположенной в Пермском крае. После публикации ставшего популярным видео он еще дважды побывал в заключении — в 2017 году за разбойное нападение и в 2023-м за кражи из магазинов.

Сообщник Гусейнова, Артем Катаев, автор фразы «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел», ставшей культовой, в 2005-м году получил 19 лет за убийство водителя такси. После полного отбывания срока он покинул тюрьму.

