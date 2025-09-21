Лобода вспомнила завирусившийся российский мем и привела украинцев в ярость

Украинцы обрушились с критикой на певицу Светлану Лободу за использование кадров из России для продвижения новой песни на русском языке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, исполнительница выложила в своих соцсетях видео из Тобольска Тюменской области. На нем мальчик просит маму вызвать такси после того, как их выгнали из автобуса за плохое поведение.

Жители Украины пришли в бешенство от того, что Лобода не поет на украинском языке и к тому же пытается привлечь к себе внимание при помощи больного ребенка. Мальчик с видео, по словам местных жителей, имеет особенности развития и учится в коррекционной школе. Артистка же попыталась оправдаться, заявив, что не знала об этом и «просто хотела поддержать парня».

Инцидент с подростком и его матерью произошел в Тобольске еще летом. Россиянка напала на женщину-водителя автобуса за сделанное замечание: начала бить ее по руке, ударила в плечо, а после и вовсе вцепилась ей в волосы. Затем агрессорша вышла из остановившегося транспорта, пересела в другой автобус и устроила скандал уже там. Когда дебоширку с сыном выгнали из салона, мальчик впал в истерику и закричал: «Мама, вызывай такси».