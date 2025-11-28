В Москве раскрыли убийство милиционера 26-летней давности В Москве следователи раскрыли убийство милиционера и его супруги в 1999 году

Следователи СК России сообщили о раскрытии убийства милиционера и его супруги, совершенного в 1999 году. По информации ведомства, в преступлении подозревают бывшего сослуживца погибшего правоохранителя.

Трагедия произошла в ноябре 1999 года. В квартире на Рязанском проспекте были обнаружены тела оперативного уполномоченного уголовного розыска одного из столичных отделов милиции и его жены. Оба скончались от огнестрельных ранений. Обнаружить тела удалось их девятилетнему сыну.

Несмотря на изначальные трудности, следователи совместно с сотрудниками полиции смогли проанализировать накопленные материалы, провести дополнительные допросы свидетелей и в итоге установить подозреваемых. Следствие выяснило, что к преступлению причастен бывший инспектор отделения милиции, где служил погибший. Этот человек ранее уже имел проблемы с законом: в 1991 и 1993 годах он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы, выйдя на свободу в 1999-м.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину. По его словам, преступление стало результатом бытового конфликта. Следователи уже провели проверку показаний на месте преступления, где подозреваемый подробно описал и продемонстрировал, как именно он совершил убийство.

Представители главного следственного управления добавили, что намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следствие установило, что сообщник задержанного скончался в 2014 году.

Ранее была раскрыта серия изнасилований женщин и несовершеннолетних девочек, совершенных в Москве в 2000-х. В СК России выяснили, что причастным оказался 73-летний мужчина.