В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности

Следователи раскрыли серию изнасилований женщин и несовершеннолетних девочек, совершенных в Москве в 2000-х годах, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Причастным оказался 73-летний мужчина. Спустя два десятилетия он предстал перед судом по 25 эпизодам.

73-летний мужчина предстал перед судом по 25 эпизодам. Его жертвами были в основном несовершеннолетние, возвращавшиеся из школы. Самой младшей — всего 12 лет, — заявили в ведомстве.

Кроме того, мужчину обвинили в 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших. Сам он уже признал вину. Уголовное дело против пожилого москвича направлено в суд.

Установлено, что в 2000-х годах насильник выслеживал своих жертв, следовал за ними в подъезды и нападал с ножом. Чтобы раскрыть дело, криминалисты изучили 1,5 тыс. архивных дел. Вычислить преступника помогли собранные более 20 лет назад биологические материалы.

