30 декабря 2025 в 09:05

Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар

Врач Тен: тренировки накануне сдачи анализа крови на сахар искажают результат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тяжелые тренировки перед сдачей анализа крови на сахар могут серьезно исказить его результат, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, это происходит из-за сложной реакции организма на интенсивные нагрузки.

Интенсивные физические нагрузки накануне вечером или утром перед анализом крови на сахар являются серьезным, искажающим результаты фактором. Во время тренировки организм сначала активно расходует глюкозу, что может вызвать гипогликемию, а затем провоцирует выброс контринсулярных гормонов — кортизола и адреналина, которые повышают уровень сахара в крови. За 24–48 часов до сдачи анализа откажитесь от силовых тренировок, марафонов, активных игр. Спокойная ходьба допустима, — пояснила Тен.

Ранее терапевт Сергей Васильев заявил, что для точного анализа крови важно сдавать его натощак и в определенное время суток. По его словам, употребление пищи активирует ферменты внутренних органов, что может привести к искажению результатов и неправильной постановке диагноза.

