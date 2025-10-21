Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам напомнили правила сдачи анализов крови

Терапевт Васильев: анализы крови надо сдавать натощак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анализы крови надо сдавать натощак и в определенное время суток, напомнил терапевт Сергей Васильев. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», пища активизирует ферменты внутренних органов, что может исказить данные и привести к неверной диагностике.

Например, пища активизирует ферменты внутренних органов, присутствующих в крови после приема пищи, которые могут исказить данные и привести к неправильной диагностике, — отметил Васильев.

Ранее представитель Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода заявил, что общий анализ крови, ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография способствуют профилактике долголетия. По его словам, регулярное прохождение диагностических процедур в медицинских учреждениях является необходимым условием поддержания здоровья.

