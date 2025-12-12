Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 14:33

Невролог назвала неочевидный признак повышенного риска болезни Альцгеймера

Невролог Брсикян: высокий уровень липидов указывает на риски болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Повышенный уровень липидов указывает на риски болезни Альцгеймера, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог эксперт Фонда развития отечественной науки, техники и медицины Лусине Брсикян. Она отметила, что с каждым годом болезнь начинается развивать у все более молодых людей.

Некоторая степень омоложения болезни Альцгеймера существует за счет того, что усиливаются немодифицируемые факторы риска. Мы выделяем 14 модифицируемых факторов риска: низкий уровень образования, потеря слуха, нарушение зрения, загрязнение окружающей среды, гиперлипидемия, депрессия, травма головы, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, курение, артериальная гипертензия, ожирение, злоупотребление алкоголем, социальная изоляция, — рассказала Брсикян.

Врач отметила, что получить информацию о липидном профиле можно после сдачи анализа крови. Также она призвала следить за образом жизни.

Ранее врач Александр Горячев рассказал, что злоупотребление алкоголем, заболевания щитовидной железы и перенесенные инфекции повышают риск развития деменции. Дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты — еще один фактор риска.

