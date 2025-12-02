Врач перечислил неочевидные факторы риска развития деменции

Злоупотребление алкоголем, заболевания щитовидной железы и перенесенные инфекции повышают риск развития деменции, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев. Дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты — еще один фактор риска.

Некоторые состояния могут приводить к дементоподобным симптомам и иногда поддаются лечению. Например, это дефицит витамина B12, фолиевой кислоты, заболевания щитовидной железы, хроническая интоксикация, например алкоголем, или инфекции, — перечислил Горячев.

При этом синдроме у человека ухудшаются когнитивные функции, в частности память, мышление и способность ориентироваться в пространстве. Врач предупредил, что в 60–70% случаев деменция возникает в результате развития болезни Альцгеймера.

Ранее дементолог Марина Аникина заявила, что первыми признаками деменции, на которые обращают внимание медики, являются эмоциональные нарушения. Она отметила, что к таковым относятся снижение настроения, депрессивные симптомы и выраженная тревожность.