Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 17:30

Врач перечислил неочевидные факторы риска развития деменции

Врач Горячев: злоупотребление алкоголем повышает риск развития деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Злоупотребление алкоголем, заболевания щитовидной железы и перенесенные инфекции повышают риск развития деменции, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев. Дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты — еще один фактор риска.

Некоторые состояния могут приводить к дементоподобным симптомам и иногда поддаются лечению. Например, это дефицит витамина B12, фолиевой кислоты, заболевания щитовидной железы, хроническая интоксикация, например алкоголем, или инфекции, — перечислил Горячев.

При этом синдроме у человека ухудшаются когнитивные функции, в частности память, мышление и способность ориентироваться в пространстве. Врач предупредил, что в 60–70% случаев деменция возникает в результате развития болезни Альцгеймера.

Ранее дементолог Марина Аникина заявила, что первыми признаками деменции, на которые обращают внимание медики, являются эмоциональные нарушения. Она отметила, что к таковым относятся снижение настроения, депрессивные симптомы и выраженная тревожность.

заболевания
деменция
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали совет, куда вкладывать сбережения
Дипломаты смогли уговорить россиян покинуть самолет после посадки в Актау
Военэксперт раскрыл значение скорого освобождения Купянск-Узлового
Психиатр Федорович назвал хоббидоггинг нездоровой тенденцией
Дело Долиной дошло до Верховного суда
Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на пиратство
Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния
Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта
Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью
Представитель блогера рассказал о «договорной» драке с директором Киркорова
Путин напомнил обижающейся Европе, что никто не отстранял ее от переговоров
Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой
Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц
В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России
Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева
Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении
«Недопустимо»: в ФЛГР отреагировали на инцидент с Большуновым
Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год
«Живут на другой планете»: Путин отчитал Киев из-за «других дел»
Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.