Названы первые признаки деменции, которые можно спутать с дурным характером

Первыми признаками деменции, на которые обращают внимание медики, являются эмоциональные нарушения, рассказала в беседе с NEWS.ru дементолог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники Марина Аникина. Она отметила, что к таковым относятся снижение настроения, депрессивные симптомы, выраженная тревожность, когда человек постоянно кому-то звонит, переспрашивает, уточняет и суетится.

Врач указала, что также это может быть повышенная эмоциональность, плаксивость или, напротив, отчуждение от интересов и забот семьи. В этом случае близким кажется, что человек перестал их любить, замечать, погрузился в себя или стал эгоистичным, добавила Аникина.

Такое поведение, например, описывала Талула Уиллис относительно своего отца Брюса Уиллиса. Она написала: «Мы думали, что ему все равно на нас, он не интересуется нашими переживаниями, нашими событиями в жизни». А оказалось, это были первые признаки деменции, — пояснила специалист.

По ее словам, пациент может стать раздражительным или даже излишне жестоким, в особенности по отношению к домашним животным. Аникина отметила, что с привычного симптома — нарушения памяти — начинается, как правило, болезнь Альцгеймера.

Ранее жительница США рассказала о первых симптомах ранней деменции. За несколько лет до начала недуга она начала путаться в словах и стала забывать даже самые простые вещи. По словам женщины, она могла перепутать шторы с ковром или забыть название какого-то предмета, но не обращала на это внимания, так как была беременна.