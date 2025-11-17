Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 16:50

Столкнувшаяся с ранней деменцией женщина рассказала о первых симптомах

Daily Mirror: перед деменцией 45-летняя американка начала путать слова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За несколько лет до начала деменции жительница США начала путаться в словах и стала забывать даже самые простые вещи. Об этом она рассказала Daily Mirror. По словам женщины, она могла перепутать шторы с ковром или забыть название какого-то предмета, но не обращала на это внимания, так как была беременна.

После появления ребенка на свет положение дел не изменилось, и спустя два года женщина начала сомневаться в своем психическом здоровье, подозревая болезнь Альцгеймера. Тем не менее, врач счел это маловероятным, учитывая молодой возраст пациентки.

Позже проблемы с памятью стали более серьезными, что начало мешать работе. Женщина поделилась, что иногда не могла ничего вспомнить, а однажды даже забыла коллегу. В связи с этим она решила пройти полное медицинское обследование.

В результате ПЭТ-КТ у Стейси обнаружили раннюю деменцию. В настоящее время она проходит лечение, которое помогает замедлить прогрессирование заболевания.

Ранее директор дома престарелых и врач общей практики Стюарт Макгинн рассказал, что внезапные вспышки гнева или беспричинный плач могут быть симптомами деменции. Он отметил, что лобно-височная деменция имеет уникальные характеристики. Для нее характерны нарушения ориентации в пространстве и времени, а также путаница между прошлым и настоящим и ошибочное восприятие знакомых людей.

