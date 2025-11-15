Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 18:55

Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера

Содержащийся в обычных продуктах витамин B3 защищает мозг от болезни Альцгеймера

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Защитить мозг от болезни Альцгеймера помогает витамин B3 (ниацин), доступный в простых повседневных продуктах, выяснили ученые, опубликовавшие исследование в журнале Science Translational Medicine. Подробное изучение показало, что этот витамин замедляет разрушение когнитивных функций и снижает количество токсичных белковых бляшек в мозге.

Согласно данным исследования, животные, получавшие ниацин, демонстрировали улучшение памяти и снижение количества амилоидных бляшек. Кроме того, ниацин поддерживает работу нервной системы и улучшает кровообращение мозга. При этом его дефицит может проявляться быстрой утомляемостью, раздражительностью и снижением концентрации.

Ученые подчеркивают, что достаточное потребление витамина B3 можно обеспечить через правильное питание: красные помидоры, сладкий перец, картофель, баклажаны, бобовые, орехи, манго и ананасы.

Ранее диетолог Анна Белоусова рекомендовала людям с гипертонией и атеросклерозом ограничить употребление икры из-за содержания соли и холестерина. При этом она отметила, что употребление двух чайных ложек не критично. Для здоровых людей допустима ежедневная порция до одной чайной ложки.

исследования
альцгеймер
продукты
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
У Зеленского нашли «золотой унитаз» на фоне коррупционных разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.