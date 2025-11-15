Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера

Защитить мозг от болезни Альцгеймера помогает витамин B3 (ниацин), доступный в простых повседневных продуктах, выяснили ученые, опубликовавшие исследование в журнале Science Translational Medicine. Подробное изучение показало, что этот витамин замедляет разрушение когнитивных функций и снижает количество токсичных белковых бляшек в мозге.

Согласно данным исследования, животные, получавшие ниацин, демонстрировали улучшение памяти и снижение количества амилоидных бляшек. Кроме того, ниацин поддерживает работу нервной системы и улучшает кровообращение мозга. При этом его дефицит может проявляться быстрой утомляемостью, раздражительностью и снижением концентрации.

Ученые подчеркивают, что достаточное потребление витамина B3 можно обеспечить через правильное питание: красные помидоры, сладкий перец, картофель, баклажаны, бобовые, орехи, манго и ананасы.

