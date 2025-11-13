Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры

Людям с гипертонией и атеросклерозом следует ограничить употребление икры, заявила НСН диетолог Анна Белоусова. Она напомнила, что этот продукт содержит в себе соль, а также холестерин. При этом, по ее мнению, если крайне редко за раз съедать две чайные ложки икры — ничего катастрофичного не будет.

При гипертонии употребление соли рекомендуют ограничить. Также икра, как любой зародыш животного происхождения, богата холестерином, поэтому при гипертонии и атеросклерозе икра — деликатес. Можно за раз съесть и две чайные ложки, и даже бутерброд с двумя столовыми ложками. Ведь это происходит не каждый день, — отметила Белоусова.

Тем, у кого нет вышеуказанных заболеваний, допустимо ежедневно употреблять икру, но не более одной чайной ложки. Этот продукт будет особенно полезен при дефиците витамина D, уточнила врач.

