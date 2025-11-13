Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:36

Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры

Диетолог Белоусова: людям с гипертонией следует ограничить употребление икры

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Людям с гипертонией и атеросклерозом следует ограничить употребление икры, заявила НСН диетолог Анна Белоусова. Она напомнила, что этот продукт содержит в себе соль, а также холестерин. При этом, по ее мнению, если крайне редко за раз съедать две чайные ложки икры — ничего катастрофичного не будет.

При гипертонии употребление соли рекомендуют ограничить. Также икра, как любой зародыш животного происхождения, богата холестерином, поэтому при гипертонии и атеросклерозе икра — деликатес. Можно за раз съесть и две чайные ложки, и даже бутерброд с двумя столовыми ложками. Ведь это происходит не каждый день, — отметила Белоусова.

Тем, у кого нет вышеуказанных заболеваний, допустимо ежедневно употреблять икру, но не более одной чайной ложки. Этот продукт будет особенно полезен при дефиците витамина D, уточнила врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что пожилым людям и детям особенно опасно употреблять продукты с антибиотиками. В зону повышенного риска, по ее словам, также входят беременные женщины.

диетологи
здоровье
продукты
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Издевательства учительницы над детьми в школе попали на видео
Суд вынес приговор Трояновой
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.