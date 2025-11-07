Диетолог предупредила, кому нельзя употреблять продукты с антибиотиками Диетолог Соломатина: продукты с антибиотиками особенно опасны для детей

Пожилым людям и детям особенно опасно употреблять продукты с антибиотиками, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. В зону повышенного риска, по ее словам, также входят беременные женщины.

Воздействие антибиотиков зависит от того, какое разрушительное действие они оказывают на микробиом, в каком он состоянии, как быстро восстанавливается организм. У пожилых людей и у детей он менее устойчивый. Беременные тоже оказываются в уязвимом положении, — отметила Соломатина.

Она предупредила, что самостоятельно определить, есть ли в том или ином продукте антибиотики, невозможно. При этом у некоторых людей после употребления такой пищи может возникнуть дискомфорт в животе.

Ранее биолог Наталья Фоменко заявила, что регулярное употребление мясных продуктов с антибиотиками может привести к аллергическим реакциям. Кроме того, такая пищевая привычка грозит нарушением микрофлоры кишечника.