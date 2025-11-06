Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:16

Биолог предостерегла россиян от злоупотребления мясом с антибиотиками

Биолог Фоменко: злоупотребление мясом с антибиотиками чревато развитием аллергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление мясных продуктов с антибиотиками может привести к аллергическим реакциям, заявила «Газете.Ru» биолог Наталья Фоменко. Кроме того, такая пищевая привычка грозит нарушением микрофлоры кишечника.

Производители указывают в документе на продукцию наименование антибиотика, дату его последнего применения и подтверждение сроков выведения из организма. Однако полностью исключить его присутствие нельзя. Поэтому, чтобы снизить риски, выбирайте проверенных производителей, обращайте внимание на сертификаты качества и не покупайте непроверенную продукцию, — призвала Фоменко.

Специалист предупредила, что злоупотребление мясом с антибиотиками может вызвать устойчивость бактерий в организме. Она проявляется в отсутствии эффективности при лечении ряда заболеваний.

Ранее терапевт Андрей Васильев заявил, что кишечная палочка и палочка Коха, провоцирующая туберкулез, входят в число опасных инфекций, выработавших устойчивость к антибиотикам. Он отметил, что к наиболее проблемным микроорганизмам относится и клебсиелла пневмонии.

биологи
продукты
здоровье
антибиотики
