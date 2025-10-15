Названы опасные инфекции, обладающие устойчивостью к антибиотикам

Кишечная палочка и палочки Коха, провоцирующая туберкулез, входят в число опасных инфекций, выработавших устойчивость к антибиотикам, заявил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Андрей Васильев. Он отметил, что к наиболее проблемным микроорганизмам относится и клебсиелла пневмонии.

Одна из самых острых проблем заключается в борьбе с туберкулезом, палочкой Коха. Многие штаммы бактерий кишечной палочки устойчивы к нескольким классам антибиотиков одновременно. Золотистый стафилококк тоже известен своей устойчивостью к метициллину. Также в их число входят клебсиелла пневмонии, синегнойная палочка и ацинетобактеры, — пояснил Васильев.

