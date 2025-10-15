Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 06:20

Названы опасные инфекции, обладающие устойчивостью к антибиотикам

Врач Васильев: туберкулез и кишечная палочка стали устойчивыми к антибиотикам

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Кишечная палочка и палочки Коха, провоцирующая туберкулез, входят в число опасных инфекций, выработавших устойчивость к антибиотикам, заявил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Андрей Васильев. Он отметил, что к наиболее проблемным микроорганизмам относится и клебсиелла пневмонии.

Одна из самых острых проблем заключается в борьбе с туберкулезом, палочкой Коха. Многие штаммы бактерий кишечной палочки устойчивы к нескольким классам антибиотиков одновременно. Золотистый стафилококк тоже известен своей устойчивостью к метициллину. Также в их число входят клебсиелла пневмонии, синегнойная палочка и ацинетобактеры, — пояснил Васильев.

Ранее гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов заявил, что укрепить иммунитет в осеннее время года можно с помощью правильного питания. По его словам, особое внимание стоит уделить ферментированным продуктам, поддерживающим здоровье кишечника, так как именно от него во многом зависит работа иммунной системы.

бактерии
болезни
антибиотики
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяная пассажирка «перевоплотилась» в водителя и спровоцировала погоню
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Как подготовить огород к зиме, что посадить, чем укрыть растения
В Европе боятся, что обещания Трампа насчет «Томагавков» окажутся блефом
Военный рассказал, как ВСУ минируют дороги под Херсоном
«Вашингтон» вырвал победу у «Тампы» в овертайме без помощи Овечкина
Аэропорт Уфы перестал принимать и выпускать рейсы
«Мосводоканал» хочет взыскать с известной артистки долги по коммуналке
Экс-судья ВС Момотов выплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
Полицейского ударили ножом недалеко от Дворцовой площади
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 октября: инфографика
Более полусотни беспилотников ВСУ атаковали регионы России ночью
Почти три тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию
Новые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана
В Госдуме раскрыли, что делать при задержке премий на работе
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
В Волгоградской области раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на регион
Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно
Экс-депутат из Норвегии оказалась наемницей в рядах ВСУ
Бот для сдачи в плен стал хитом среди военных ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.