Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков Нарколог Холдин: курение при приеме антибиотиков создает нагрузку на печень

Курение при приеме антибиотиков дополнительно нагружает печень, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Кроме того, никотин и другие токсичные вещества, содержащиеся в табаке, еще больше ослабляют иммунитет.

При лечении антибиотиками курение создает дополнительную нагрузку на печень: ей приходится выводить не только тяжелые лекарства, но и токсины из табака. А при лечении инфекций легочной системы курение напрямую мешает выздоровлению, — предупредил Холдин.

Он уточнил, что в таком случае дым раздражает слизистую бронхов и способствует распространению воспаления. Врач также напомнил, что антибиотики можно принимать исключительно по назначению, и призвал отказаться на время лечения от всех вредных привычек.

Ранее пульмонолог Лариса Афанасьева заявила, что если отказаться от употребления табачных изделий до 35 лет, организм восстановится до уровня никогда не курившего человека. Спустя полгода после отказа от этой привычки значительно улучшаются спортивные результаты.