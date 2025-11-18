Мясников объяснил, как распознать неграмотного врача

Пациенты могут с помощью простого способа оценить компетентность своего врача, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия». По его словам, ключевым критерием профессиональности специалиста является строгое следование утвержденным клиническим рекомендациям при назначении антибиотикотерапии.

Мясников подчеркнул, что существуют четкие протоколы, определяющие последовательность назначения препаратов, их комбинации и особенности применения в стационарных условиях. Если доктор не следует этим правилам, то его нужно сменить.

То есть это все расписано, как устав морской пехоты. Врач не сам придумывает. Если он будет придумывать, это плохой врач, — рассказал Мясников.

Ранее он посоветовал людям старше 60 лет придерживаться во время лечения нескольких правил. Первым пунктом в его списке идет вес — во взрослом возрасте не следует гнаться за стройностью. По словам Мясникова, чуть полноватые люди могут прожить дольше. Второй пункт касается давления – не стоит считать повышенное верхнее давление нормой, за этим тоже лучше следить. Халатность в этом вопросе увеличивает риск инфарктов и инсультов.