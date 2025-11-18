Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 02:51

Мясников объяснил, как распознать неграмотного врача

Мясников: врач должен следовать строгим правилам при назначении антибиотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пациенты могут с помощью простого способа оценить компетентность своего врача, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия». По его словам, ключевым критерием профессиональности специалиста является строгое следование утвержденным клиническим рекомендациям при назначении антибиотикотерапии.

Мясников подчеркнул, что существуют четкие протоколы, определяющие последовательность назначения препаратов, их комбинации и особенности применения в стационарных условиях. Если доктор не следует этим правилам, то его нужно сменить.

То есть это все расписано, как устав морской пехоты. Врач не сам придумывает. Если он будет придумывать, это плохой врач, — рассказал Мясников.

Ранее он посоветовал людям старше 60 лет придерживаться во время лечения нескольких правил. Первым пунктом в его списке идет вес — во взрослом возрасте не следует гнаться за стройностью. По словам Мясникова, чуть полноватые люди могут прожить дольше. Второй пункт касается давления – не стоит считать повышенное верхнее давление нормой, за этим тоже лучше следить. Халатность в этом вопросе увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Александр Мясников
врачи
критерии
антибиотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баснословные доходы, дворец в США, личная жизнь: где сейчас Елена Малышева
Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года
Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год
Госдеп объяснил, будут ли билеты на ЧМ по футболу гарантией выдачи виз США
Названа предварительная дата проведения прямой линии Путина
Российская сторона высказала недоверие резолюции США по Газе
В Минтрансе раскрыли судьбу Lada Kalina, на которой ездил Владимир Путин
Врач объяснила, почему навязчивая ревность разрушает отношения
Москвичам пообещали рекордно высокую температуру
Фаза Луны сегодня, 18 ноября: отменяем свадьбу, планируем стирку и диету
Раскрыты сроки возврата уплаченного налога на доходы
СБ ООН принял решение по «ближневосточной» резолюции США
Стало известно об успешном штурме ВС России города в ДНР
Обаме светит тюрьма: за что его могут посадить, сдаст ли Мишель мужа
Названы лайфхаки для преодоления страха публичных выступлений
Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Мясников объяснил, как распознать неграмотного врача
По делу о незаконном финансировании Макрона в Париже прошли обыски
Пользователи двух сотовых операторов сообщили о внезапной работе YouTube
Российский ученый создал новую технологию распознавания движений
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.